Пять. Голов. За час. Холанн взломал футбол и истребил «Лейпциг»

Историческое достижение форварда «Манчестер Сити».

Чем вы занимались в 22 года? Учились в университете? Только поступили на свое первое место работы? Может быть, взяли кредит на бизнес? Большинство из нас к этой жизненной отметке не добились ничего, и это нормально: в таком возрасте все обычно накапливают опыт, обрастают связями и делают первые шаги по карьерной лестнице.

Но Эрлинг Холанн — не большинство. Во вторник ему исполнилось всего 22 года и 236 дней. Уточнение здесь не случайно, потому что он обошел даже Кильяна Мбаппе и стал самым молодым футболистом, достигшим гроссмейстерской отметки в 30 голов в Лиге чемпионов. Норвежец стал лучшим и по другому критерию — на три десятка мячей в главном еврокубке ему потребовалось каких-то 25 игр.

Форвард «Манчестер Сити» проводит экстраординарный сезон. Мы привыкли к постоянным рекордам Месси и Криштиану Роналду, да даже выдающиеся цифры Мбаппе уже мало кого удивляют. Теперь привыкаем и к феномену Холанна.

Скандинав сделал результат встречи с «Лейпцигом» всего за 78 секунд — именно столько времени прошло между первым и вторым мячами Эрлинга. Первый матч завершился вничью, так что 2:0 в пользу «Сити» к 24-й минуте стало приговором гостям.

Счет полностью отражал происходившее на газоне. В первые полчаса хозяева громили соперника по числу ударов 8:0, причем целых семь раз нанесено из штрафной (а единственная попытка из-за ее пределов — от Де Брейне в перекладину). Преимущество было тотальным и по владению, но «Лейпциг» во многом действовал удобно для «Сити» — никаких автобусов у своих ворот, низкой линии обороны или тактики мелкого фола. «МС» спокойно выбирался из-под высокого прессинга команды Марко Розе, находил пустые зоны, и все это в хорошем темпе. Без шансов для немецкого клуба.

Встречу немного омрачали только споры из-за судейства. Первый гол Холанн забил с пенальти, назначенного за игру рукой Хенрихса в штрафной, и не все увидели там фол. Следом форвард «Сити» оформил дубль, а затем Эдерсон далеко выбежал из своей штрафной и, как казалось, снес Лаймера на красную карточку. Однако арбитр Славко Винчич только вынес предупреждение Вернеру за споры.

Все это в совокупности подкосило «Лейпциг». Гости сами не могли создать ничего. Единственный опасный момент у них появился вследствие неаккуратного паса Родри на Лаймера в своей штрафной. А если у кого-то и теплилась надежда, то прямо перед перерывом ее убил безжалостный Холанн — форвард оформил хет-трик всего за тайм.

В таких случаях в раздевалке одни тренеры меняют тактику и переводят линию обороны глубоко, чтобы не пропустить больше и пытаться ловить доминирующего оппонента на контратаках. Другие считают, что терять нечего, и можно продолжать лезть вперед.

Розе явно принадлежит ко второй категории: «Лейпциг» продолжил предоставлять «горожанам» массу пространства и получил еще один мяч уже на 49-й минуте — на этот раз забил Гюндоган. Но Холанн за 45 минут свой лимит не исчерпал — вскоре отличился еще раз, а потом еще. Пента-трик в основной сетке Лиге чемпионов — такой планки раньше достигали только великий Месси (2012 год, «жертва» — «Байер») и экс-спартаковец Луиз Адриану (2014 год в составе «Шахтера», «жертва» — БАТЭ).

Холанн выглядел готовым оформить и гекса-трик, и что там еще идет дальше, но Пеп Гвардиола мыслит другими категориями, поэтому решил дать ему отдохнуть. Историю в чистом виде мы в этот день не увидели. После шестого мяча «Сити» вообще сильно сдал, снизил темп и чуть ли не заснул.

Впрочем, этого хозяевам и так более чем хватило для выхода в четвертьфинал ЛЧ. А Холанн в очередной раз доказал, что он — киборг.