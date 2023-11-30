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Захарян впервые сыграл полный матч за «Реал Сосьедад»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото Reuters

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел в стартовом составе команды на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (0:0) и отыграл всю встречу без замен.

Как сообщает Opta, 20-летний россиянин впервые сыграл полный матч за испанский клуб. Он отметился 3 ударами по воротам соперника, 8 навесами и 50 точными передачами (из 60, 83 процента).

Захарян в августе перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо». Его контракт с испанским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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