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Сегодня, 01:22

Определились 12 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Арсенала» Габриэль Жезус.
Фото Reuters

По итогам 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов определились 12 участников плей-офф из 16.

В среду, 29 ноября, путевки в 1/8 финала получили «Арсенал», разгромивший «Ланс» (6:0), и ПСВ, вышедший в плей-офф благодаря победе «Реала» над «Наполи» (4:2).

Ранее в плей-офф вышли «Атлетико», «Лацио», дортмундская «Боруссия» и «Барселона». Они присоединились к «Баварии», «Реалу», «Реал Сосьедад», «Интеру», «Манчестер Сити» и «Лейпцигу».

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 13 февраля. Финал турнира состоится на «Уэмбли» 1 июня.

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