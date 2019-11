«Ювентус» показал стадион «Локомотива»: от паровоза до тоннеля

В Twitter «Ювентуса» опубликовано новое видео перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» в Москве. Туринцы показали путь от стоящего на постаменте перед «РЖД Ареной» паровоза до выхода на поле.

? From the Lokomotiv to the pitch ?, we've arrived!#FCLM #JuveUCL pic.twitter.com/dPqqJhEbpn