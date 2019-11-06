«Ювентус» показал стадион «Локомотива»: от паровоза до тоннеля

В Twitter «Ювентуса» опубликовано новое видео перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» в Москве. Туринцы показали путь от стоящего на постаменте перед «РЖД Ареной» паровоза до выхода на поле.

После трех туров «Ювентус» с 7 очками возглавляет турнирную таблицу группы D. «Атлетико» (7) — второй, «Локомотив» (3) — третий, «Байер» (0) — последний. Встреча между туринцами и москвичами состоится сегодня, 6 ноября, в 20:55 (мск).

Локомотив — Ювентус

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