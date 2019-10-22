«Ювентус» обыграл «Локомотив» в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 2:1.

Полузащитник Алексей Миранчук открыл счет в этой игре. Жоау Мариу пробил, находясь в штрафной, Щенсны отбил мяч, но прямо на Миранчука, который отправил мяч в верхний угол ворот итальянцев.

На 77-й минуте встречи Пауло Дибала невероятным по точности и силе ударом уложил мяч в левый угол ворот Гильерме.

Спустя две минуты он же был первым на мяче после сейва голкипера и забил в открытый угол ворот.

И сразу еще один. «Локо» устал, а Дибала отправил второй в ворота Гилиhttps://t.co/vTiKZKgUPm#ЮвеЛоко pic.twitter.com/DVh3ZxFOjj — Матч ТВ (@MatchTV) October 22, 2019

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