«Ювентус» — «Локомотив»: все голы матча
«Ювентус» обыграл «Локомотив» в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 2:1.
Полузащитник Алексей Миранчук открыл счет в этой игре. Жоау Мариу пробил, находясь в штрафной, Щенсны отбил мяч, но прямо на Миранчука, который отправил мяч в верхний угол ворот итальянцев.
— Марио, давай! Давай, Лех! ААААААААА.— Матч ТВ (@MatchTV) October 22, 2019
Так Миранчук забил мяч в ворота «Юве» ?https://t.co/0qs1n2brdQ#ЮвеЛоко pic.twitter.com/MHLlKvEnIl
На 77-й минуте встречи Пауло Дибала невероятным по точности и силе ударом уложил мяч в левый угол ворот Гильерме.
? Гол. Дибала сравнял счет красивейшим ударом из-за пределов штрафной. 1:1https://t.co/YrcgyAmjEi#ЮвеЛоко pic.twitter.com/gQfXdO08Tz— Матч ТВ (@MatchTV) October 22, 2019
Спустя две минуты он же был первым на мяче после сейва голкипера и забил в открытый угол ворот.
И сразу еще один. «Локо» устал, а Дибала отправил второй в ворота Гилиhttps://t.co/vTiKZKgUPm#ЮвеЛоко pic.twitter.com/DVh3ZxFOjj— Матч ТВ (@MatchTV) October 22, 2019
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