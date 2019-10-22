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«Ювентус» — «Локомотив»: все голы матча

22 октября 2019, 23:53
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«Ювентус» обыграл «Локомотив» в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 2:1.

Полузащитник Алексей Миранчук открыл счет в этой игре. Жоау Мариу пробил, находясь в штрафной, Щенсны отбил мяч, но прямо на Миранчука, который отправил мяч в верхний угол ворот итальянцев.

На 77-й минуте встречи Пауло Дибала невероятным по точности и силе ударом уложил мяч в левый угол ворот Гильерме.

Спустя две минуты он же был первым на мяче после сейва голкипера и забил в открытый угол ворот.

Ювентус — Локомотив

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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