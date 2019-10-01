«Ювентус» — «Байер»: Игуаин и Роналду в старте хозяев, Хаверц выйдет с первых минут у гостей
Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Байера» на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА. Встреча пройдет сегодня, 1 октября, начало — в 22.00 (мск). Игра состоится в Турине на стадионе «Альянц Стэдиум».
С первых минут в составе итальянского клуба выйдут форварды Криштиану Роналду и Гонсало Игуаин.
Стартовый составы «Ювентуса»: Щенсны — Сандру, де Лигт, Бонуччи, Куадрадо — Матюиди, Хедира, Пьянич — Роналду, Игуаин, Бернардески.
Стартовый состав «Байера»: Храдецки — Свен Бендер, Та, Венделл — Ларс Бендер, Арангис, Баумгартлингер, Демирбай, Хаверц — Фолланд, Аларио.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Ювентус» — «Байер».
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