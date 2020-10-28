«Ювентус» — «Барселона»: видеотрансляция матча Лиги чемпионов
21:00
В среду, 28 октября, «Ювентус» примет «Барселону» в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов. Игра начнется в 23.00 (мск).
Следить за матчем «Ювентус» — «Барселона» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по ссылке на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Ювентус» — «Барселона»
Опрос
проголосовало: 17107Все опросы
Кто главный фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур