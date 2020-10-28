В среду, 28 октября, «Ювентус» примет «Барселону» в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов. Игра начнется в 23.00 (мск).

Следить за матчем «Ювентус» — «Барселона» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по ссылке на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Ювентус» — «Барселона»