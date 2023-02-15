Юран назвал своих фаворитов в Лиге чемпионов

Известный российский тренер Сергей Юран рассказал, кого считает фаворитами в Лиге чемпионов.

«Среди фаворитов можно выделить «Баварию», «Манчестер Сити», «Реал». Может, наконец «Сити» в этом сезоне выиграет кубок. Они сколько лет уже не выигрывают с Гвардиолой. Очень хотелось бы этого с тренерской точки зрения. Они выиграли все в Англии.

Больше будет зависеть от того, кто минимизировано пройдет плей-офф без травм. Игры идут на вылет. Очень проблематично, когда теряешь игроков непосредственно ведущих, на которых ты можешь делать ставку. Кто будет меньше терять, у того из этих трех клубов будет больше шансов», — приводит «Чемпионат» слова Юрана.

Сегодня, 15 февраля, в рамках 1/8 финала турнира пройдут матчи «Боруссия» Д — «Челси» и «Брюгге» — «Бенфика». Обе игры начнутся в 23.00 по московскому времени.