«Боруссия» — «Челси»: Аллер, Беллингем, Феликс и Фернандес в старте на матч ЛЧ
Дортмундская «Боруссия» и «Челси» объявили стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Боруссия»: Кобель, Шлоттербек, Салих Озджан, Аллер, Геррейру, Брандт, Вольф, Беллингем, Джан, Зюле, Адейеми.
«Челси»: Аррисабалага, Фернандес, Тиагу Силва, Жоау Феликс, Лофтус-Чик, Мудрик, Чилуэлл, Зиеш, Джеймс, Кулибали, Хаверц.
Игра начнется в 23.00 по московскому времени. «СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча «Боруссия Д» — «Челси».
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