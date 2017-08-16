Юлиан Нагельсманн: "Хоффенхайм" заслужил хотя бы ничью"

Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн считает, что его команда не заслуживала поражения в матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:2). Ответный поединок состоится через неделю в Англии.

- "Хоффенхайм" заслужил хотя бы ничью, - цитирует L'Equipe Нагельсманн. - Мы играли смело. Во второй половине оставляли слишком много пространства и слишком рисковали. Сценарий игры с пропущенным пенальти был не в нашу пользу.