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Юлиан Нагельсманн: «Это не дуэль Дзюбы и «Лейпцига»

19:11
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Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом», передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша Чернов.

— Дзюба сказал, что «Зенит» не все показал в первом матче. Чего вы ждете от соперника?

— Матч будет похож на предыдущий, — сказал Нагельсманн. — Команда не может спрятать свое лицо. В прошлом матче команда соперника глубоко оборонялась. Мы ожидаем, что будет более высокая защита у соперника. Нам удавалось выйти из обороны в первом матче, кардинальных изменений сейчас не жду.

— Как вы будете обороняться против Дзюбы?

— Это не дуэль Дзюбы и «Лейпцига». Наша основная задача — на дать ему получить хороший пас. В Лейпциге Орбан хорошо оборонялся, но завтра он не сыграет. Нам надо бороться не с симптомами, а с причинами.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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