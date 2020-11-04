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«Я петербуржец, но при этом болею за «Лацио». Депутат Милонов — о матче «Зенита» в Лиге чемпионов

14:20
Виталий Милонов. Фото Instagram
Виталий Милонов. Фото Instagram
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Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «СЭ» поделился ожиданиями от матча третьего тура Лиги чемпионов между санкт-петербургским «Зенитом» и римским «Лацио».

— Для меня здесь сложный выбор. Мне очень нравится «Лацио», искренне могу сказать, — заявил Милонов «СЭ». — У них самая красивая форма. Я не особо разбираюсь в футболе, но их форма мне больше всего нравится. Как петербуржец, я желаю победу «Зениту». Но, как фанат «Лацио», который правда не был ни на одном их матче, не могу желать поражения этому клубу. Я здесь за ничью. (Сергей Федоров)

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