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Все билеты на матч «Локомотив» — «Атлетико» проданы

14:46

Аншлаг ожидается на матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Атлетико», информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского клуба.

Игра пройдет 1 октября в Москве на стадионе «Локомотив», который вмещает около 27 тысяч зрителей.

В стартовом матче группового этапа «Локомотив» на выезде обыграл немецкий «Байер» со счетом 2:1 и с тремя очками возглавил таблицу группы D. У «Атлетико» и итальянского «Ювентуса» в активе по одному баллу.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6932448

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