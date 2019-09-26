Аншлаг ожидается на матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Атлетико», информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского клуба.

Игра пройдет 1 октября в Москве на стадионе «Локомотив», который вмещает около 27 тысяч зрителей.

В стартовом матче группового этапа «Локомотив» на выезде обыграл немецкий «Байер» со счетом 2:1 и с тремя очками возглавил таблицу группы D. У «Атлетико» и итальянского «Ювентуса» в активе по одному баллу.