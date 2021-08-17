«Монако» проведет на своем поле первый матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера». Стали известны составы команд на эту встречу.

«Монако»: Маецки, Сидибе, Марипан, Бадиашиле, Энрике, Фофана, Тшуамени, Ж.Мартинш, Головин, Фолланд, Бен Йеддер.

«Шахтер»: Трубин, Матвиенко, Марлон, Витао, Додо, Майкон, М.Антонио, Педриньо, Соломон, Тете, Траоре.

Следить за онлайн-трансляцией матча «Монако» — «Шахтер» Д можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч ТВ».