Голкипер «Ювентуса» Войчех Щенсны в интервью «Известиям» признался, что играть против «Локомотива» в 3-м туре Лиги чемпионов (2:1) было непросто. Также он уверен, что красно-зеленые будут стараться набрать очки для выхода из группы.

— Что можете сказать об игре с «Локомотивом»?

— Мы наблюдали за ходом матча и терпеливо играли в течение 90 минут. Было нелегко забивать голы такой организованной команде. Но, к счастью, действия Пауло Дибалы принесли нам положительный результат.

— Чего вы ждете от следующей игры против «Локомотива», которая состоится уже в начале ноября?

— Будет очень тяжело. Как я сказал, «Локомотив» хорошо организован, в особенности в игре сзади. Мы не раз испытывали проблемы с прорывами к их воротам. Так что ожидаем сложную игру в Москве.

— Как бы вы оценили дальнейшие шансы «Локомотива» на выход в плей-офф Лиги чемпионов?

— «Локомотив» — очень хорошая команда. Ее действия хорошо слажены, что усложняет жизнь соперникам. Этот клуб — не фаворит группы, но его футболисты провели отличный матч против «Байера» в Леверкузене. Уверен, они будут стараться заработать необходимые очки, чтобы выйти из группы.

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