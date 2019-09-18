Владислав Игнатьев: «Локомотиву» важно брать очки в каждой игре Лиги чемпионов»

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев в интервью «Известиям» поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Байера». Игра состоится сегодня, 18 сентября, и начнется в 22.00 по московскому времени.

— Турнир для вас начнется с «Байера». Многие считают, что этот соперник наиболее сопоставим по уровню с «Локо»...

— Понимаем, что крайне важно сыграть удачно с «Байером». Поэтому едем в Германию только за победой.

— Можно сказать, что уже в первом туре «Локомотив» ждет ключевой матч?

— По сути да, так и получается. Но так же было и год назад в матче первого тура с «Галатасараем». Не проиграй мы тогда, думаю, всё бы сложилось иначе и мы заняли другое место в группе. Поэтому понимаем всю важность грядущей встречи с «Байером». Постараемся хорошо начать, важно брать очки в каждой игре.

— Если вы вновь сыграете на левом фланге, то вам предстоит противостоять Каю Хаверцу — одному из самых талантливых немецких футболистов нового поколения. Интересно проверить себя на его фоне?

— Точно нельзя никого бояться, нужно быть командой, выходить и добиваться результата. Знаю, что в прошлом сезоне он много забивал, отдавал голевые передачи. Конечно, его стоит остерегаться и быть крайне внимательным.

— Если же вы сыграете справа, то и там вас ждет сложный соперник в лице ямайца Леона Бейли. Он вам знаком?

— Бейли — игрок с очень хорошей скоростью и техникой. Смотрел несколько матчей с его участием. Его ни в коем случае нельзя упускать — очень быстрый футболист.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Байер» — «Локомотив».

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