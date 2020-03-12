Виргил ван Дейк: «Ливерпуль» фантастически играл на протяжении первых 95 минут»

Защитник «Ливерпуля»? Виргил ван Дейк после поражения от «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:3) отметил, что команде не хватило второго забитого гола.

— Мы были полны сил, создавали моменты, — цитирует пресс-служба УЕФА ван Дейка. — Все было хорошо, за исключением второго гола в основное время. Мы фантастически играли на протяжении первых 95 минут, но, к сожалению, такие вещи случаются. Мы совсем не устали.