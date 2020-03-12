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Виргил ван Дейк: «Ливерпуль» фантастически играл на протяжении первых 95 минут»

04:11
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Защитник «Ливерпуля»? Виргил ван Дейк после поражения от «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:3) отметил, что команде не хватило второго забитого гола.

— Мы были полны сил, создавали моменты, — цитирует пресс-служба УЕФА ван Дейка. — Все было хорошо, за исключением второго гола в основное время. Мы фантастически играли на протяжении первых 95 минут, но, к сожалению, такие вещи случаются. Мы совсем не устали.

Ливерпуль — Атлетико

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027135/?iv=true

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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