Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос после поражения от «Бенфики» (0:3) в 6-м туре Лиги чемпионов рассказал о причинах поражения команды. Из-за ничьей в игре между «Лионом» и «Лейпцигом» (2:2) сине-бело-голубые заняли четвертое место в группе G и остались без евровесны.

— В первой части матча мы были сконцентрированы, потом же что-то произошло. Мы потеряли концентрацию. После первого гола все пошло не так. Из-за этого мы упустили возможность добиться нужного результата, — отметил Барриос.

— Почему «Зенит» не держит удар?

— У нас был достаточно сильный соперник. Но потеря концентрации сыграла ключевую роль, «Бенфика» воспользовалась ситуация.

— «Зенит» действительно самая слабая команда в группе?

— Не могу так сказать, просто соперник воспользовался своими возможностями, а мы — нет. Мы уже побеждали «Бенфику». Теперь надо подумать, отдохнуть и сделать выводы из ошибок.

— Что говорил Семак в раздевалке?

— Все очень напряжены. Все было понятно без слов. Никто никого не ругал. (Дмитрий Зимин)

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр