Защитник «Атлетико» Хименес может пропустить игру с «Челси»
Центральный защитник «Атлетико» Хосе Мария Хименес получил травму и может пропустить до трех недель, сообщает Marca.
В клубе информацию о повреждении уругвайца не подтверждали, однако в заявку на игру 23-го тура чемпионата Испании с «Гранадой» защитник не попал. Если информация источника подтвердится, Хименес пропустит первую встречу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси».
26-летний защитник пропустил в нынешнем сезоне уже 10 игр, 7 из-за травм и 3 из-за коронавируса. На счету уругвайца 15 матчей и 1 гол в этом сезоне за «Атлетико» во всех турнирах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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