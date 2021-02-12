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Защитник «Атлетико» Хименес может пропустить игру с «Челси»

23:33
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Центральный защитник «Атлетико» Хосе Мария Хименес получил травму и может пропустить до трех недель, сообщает Marca.

В клубе информацию о повреждении уругвайца не подтверждали, однако в заявку на игру 23-го тура чемпионата Испании с «Гранадой» защитник не попал. Если информация источника подтвердится, Хименес пропустит первую встречу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси».

26-летний защитник пропустил в нынешнем сезоне уже 10 игр, 7 из-за травм и 3 из-за коронавируса. На счету уругвайца 15 матчей и 1 гол в этом сезоне за «Атлетико» во всех турнирах.

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