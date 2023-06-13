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Непомнящий назвал причины неудач «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Алина Савинова
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Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о результатах «ПСЖ» в Лиге чемпионов в последние два сезона.

«Когда в команде есть такие игроки, как Месси, Неймар, Мбаппе, то ими нужно управлять. А это сложнейший процесс. Когда меня спрашивают, где легче работать, в сборной или в клубе, я отвечаю, что, если работать качественно, то сложно везде. Легко ли у нас Семаку в «Зените» справляться с бразильской группой? Конечно, тяжело. И Сергея считаю хорошим тренером, поскольку ему удается добиваться от них высокого уровня игры. А в «ПСЖ» это, наверное, не получалось. Хотя французы собрали такое трио, о котором мечтают все тренеры мира. Однако это трио должно было играть и атаке, и в обороне, а это не всегда удавалось», — цитирует Непомнящего Vprognoze.ru.

В сезоне-2022/23 «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Баварии» по сумме двух матчей (0:1 и 0:2). Победителем турнира стал «Манчестер Сити», который в финале обыграл «Интер» (1:0).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10934678-nepomnyaschij-vydelil-prichiny-neudach-pszh-v-lige-chempionov.html
Валерий Непомнящий
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