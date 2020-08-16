Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола поделился впечатлениями после поражения от «Лиона» (1:3) в 1/4 финала Лиги чемпионов. Также он прокомментировал промах Рахима Стерлинга.

«Однажды мы пробьемся в полуфинал, — цитирует Гвардьолу официальный сайт УЕФА. — В первые 20-25 минут мы с трудом находили свободные зоны для атак. Второй тайм сыграли получше. Меня не покидает чувство, что мы были лучше соперника, но в этом турнире нужно играть идеально.

Мы многое сделали хорошо, но этого оказалось недостаточно. В ключевые моменты мы допустили ошибки в штрафных. Мы с трудом находили свободные зоны для атак.

Промах Стерлинга? В таких ситуациях нужно забивать и переводить игру в дополнительное время, но вместо этого мы пропустили третий мяч, и все на этом было закончено. При этом мы создали больше шансов, чем соперник, и больше били по воротам.

Мы должны поддержать игроков, когда они вернутся в клуб. Мы должны однажды пробить этот барьер. Команда заслужила это за последние годы. Возможно, однажды мы все же добьемся этого».