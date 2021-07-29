В «Спартаке» объяснили, почему клуб не продает билеты на матч с «Бенфикой»

«Спартак» на официальном сайте выступил с заявлением по поводу отсутствия в продаже билетов на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой».

«Красно-белые, напоминаем, что ввиду коронавирусных ограничений продажа билетов на матч «Спартак» — «Бенфика» на данный момент не осуществляется. Сейчас клуб ждет решения Роспотребнадзора о допуске зрителей на игру. Будьте внимательны и не приобретайте билеты на сторонних сайтах», — говорится в заявлении.

Матч «Спартак» — «Бенфика» запланирован на 4 августа в Москве. Начало — в 20.00 мск. Ответная встреча состоится 10 августа в Лиссабоне.