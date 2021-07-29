Гол Тареми в ворота «Челси» признан лучшим по итогам сезона в еврокубках

УЕФА признал гол нападающего «Порту» Мехди Тареми в ворота «Челси» (1:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов лучшим мячом прошедшего сезона в еврокубках.

29-летний иранец забил через себя из штрафной площади после подачи с правого фланга.

Несмотря на победу благодаря этому мячу, по итогам двух встреч «Челси» прошел дальше и в итоге стал победителем Лиги чемпионов.

В прошедшем сезоне Тареми провел 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 18 голевых передач.