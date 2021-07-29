Гол Тареми в ворота «Челси» признан лучшим по итогам сезона в еврокубках
13:08
УЕФА признал гол нападающего «Порту» Мехди Тареми в ворота «Челси» (1:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов лучшим мячом прошедшего сезона в еврокубках.
29-летний иранец забил через себя из штрафной площади после подачи с правого фланга.
Несмотря на победу благодаря этому мячу, по итогам двух встреч «Челси» прошел дальше и в итоге стал победителем Лиги чемпионов.
В прошедшем сезоне Тареми провел 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 18 голевых передач.
? The UEFA Goal of the Season winner!— UEFA (@UEFA) July 29, 2021
? Congratulations, @MehdiTaremi9!
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