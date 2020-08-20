Вратарь «Лиона» Антони Лопеш подвел итоги полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии» (0:3).

— Не думаю, что у нас есть повод для сожалений, — приводит слова Лопеша RMC Sport. — Особенно если учесть то, как мы играли в первые 15 минут, когда создали два блестящих момента. Могли повести 2:0. Но в матчах такого уровня приходится расплачиваться за нереализованные возможности.