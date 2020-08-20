Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«В матчах такого уровня приходится расплачиваться за нереализованные возможности». Лопеш — о поражении от «Баварии»

02:09
Теги:

Вратарь «Лиона» Антони Лопеш подвел итоги полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии» (0:3).

— Не думаю, что у нас есть повод для сожалений, — приводит слова Лопеша RMC Sport. — Особенно если учесть то, как мы играли в первые 15 минут, когда создали два блестящих момента. Могли повести 2:0. Но в матчах такого уровня приходится расплачиваться за нереализованные возможности.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир