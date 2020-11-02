В киевском «Динамо» вспышка коронавируса перед матчем с «Барселоной»

Киевское «Динамо» на официальном сайте сообщило о вспышке коронавируса в клубе перед матчем Лиги чемпионов против «Барселоны». Встреча пройдет 4 ноября в Испании и начнется в 23:00 мск.

Тестирование на коронавирус показало положительный результат у нескольких футболистов команды: Георгия Цитаишвили, Дениса Гармаша, Миккеля Дуэлунда, Александра Караваева, Тудора Бэлуцэ и Николая Шапаренко.

Кроме того, положительный результат дали тесты ассистента главного тренера Эмила Караса и четырех представителей персонала команды.

Все динамовцы, у которых выявлен коронавирус, находятся на самоизоляции.