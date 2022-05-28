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Сегодня, 22:52

В ходе беспорядков за пределами стадиона пострадало 7 сотрудников парижской полиции

Иван Шитик
Корреспондент
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Организация финального матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» ознаменовалась грандиозным скандалом.

Часть фанатов не смогли вовремя пройти на стадион. Другие же пытались прорваться на арену без билетов.

По данным L'Equipe, вокруг стадиона в Париже продолжаются столкновения болельщиков и полиции, есть пострадавшие. Полиция применила против фанатов слезоточивый газ.

В ходе беспорядков за пределами стадиона пострадало 7 сотрудников парижской полиции.

Матч должен был начаться в 22.00 (мск). Однако из-за беспорядков стартовый свисток прозвучал на 37 минут позже.

&laquo;Ливерпуль&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo; в&nbsp;финале Лиги чемпионов. «Ливерпуль» — «Реал»: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов. Матч начался на 37 минут позже

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