В ходе беспорядков за пределами стадиона пострадало 7 сотрудников парижской полиции

Организация финального матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» ознаменовалась грандиозным скандалом.

Часть фанатов не смогли вовремя пройти на стадион. Другие же пытались прорваться на арену без билетов.

По данным L'Equipe, вокруг стадиона в Париже продолжаются столкновения болельщиков и полиции, есть пострадавшие. Полиция применила против фанатов слезоточивый газ.

В ходе беспорядков за пределами стадиона пострадало 7 сотрудников парижской полиции.

Матч должен был начаться в 22.00 (мск). Однако из-за беспорядков стартовый свисток прозвучал на 37 минут позже.