«В России бы такого не было». Реакция фанатов на провал Франции в организации финала Лиги чемпионов

Реакция фанатов на провал Франции в организации финала Лиги чемпионов

Французская полиция применила слезоточивый газ против болельщиков английского «Ливерпуля», пытавшихся прорваться на финал Лиги чемпионов.

Отмечается, что все фанаты были без билетов.

В комментариях в социальных сетях уже жестко раскритиковали уровень организации финального матча в Париже.

Александр: «Средневековье какое-то. В Африке лучше организация».

Jack_89: «Позорище».

Максим Череватов: «Бардак».

Mr.lova: «Напоминаю, что этот финал должен был быть в СПб, и что французы ленивые и безрукие дауны, которые ничего не могут нормально организовать».

Vasya Bednov: «Мда, даже организовать нормально не смогли, у нас бы давно безбилетников вышвырнули».

Дмитрий Воеводин: «Наши серьезнее относятся к организации».

Антон Гавриленко: «Организация никакая».

Твой Кумир Егор: «Завтра посмотрим на трибуны в Лужниках. РФС тоже провалил организацию продаж билетов».

Матч должен был начаться в 22.00 мск. Однако из-за беспорядков стартовый свисток прозвучал на 37 минут позже.

Отметим, что изначально эта встреча должна была пройти в России, на стадионе в Санкт-Петербурге.