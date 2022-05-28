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«В России бы такого не было». Реакция фанатов на провал Франции в организации финала Лиги чемпионов

Реакция фанатов на провал Франции в организации финала Лиги чемпионов
Читать «СЭ» в
Фанат перед финалом Лиги чемпионов.
Фото Reuters

Французская полиция применила слезоточивый газ против болельщиков английского «Ливерпуля», пытавшихся прорваться на финал Лиги чемпионов.

Отмечается, что все фанаты были без билетов.

В комментариях в социальных сетях уже жестко раскритиковали уровень организации финального матча в Париже.

Александр: «Средневековье какое-то. В Африке лучше организация».

Jack_89: «Позорище».

Максим Череватов: «Бардак».

Mr.lova: «Напоминаю, что этот финал должен был быть в СПб, и что французы ленивые и безрукие дауны, которые ничего не могут нормально организовать».

Vasya Bednov: «Мда, даже организовать нормально не смогли, у нас бы давно безбилетников вышвырнули».

Дмитрий Воеводин: «Наши серьезнее относятся к организации».

Антон Гавриленко: «Организация никакая».

Твой Кумир Егор: «Завтра посмотрим на трибуны в Лужниках. РФС тоже провалил организацию продаж билетов».

Матч должен был начаться в 22.00 мск. Однако из-за беспорядков стартовый свисток прозвучал на 37 минут позже.

Отметим, что изначально эта встреча должна была пройти в России, на стадионе в Санкт-Петербурге.

&laquo;Ливерпуль&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo; в&nbsp;финале Лиги чемпионов. «Ливерпуль» — «Реал»: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов. Матч начался на 37 минут позже
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