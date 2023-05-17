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Сегодня, 07:39

Уокер — о противостоянии с Винисиусом: «Во время матча это настоящая рубка»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов рассказал о противостоянии с нападающим «Реала» Винисиусом Жуниором.

«Боксеры после боя всегда жмут друг другу руки. Именно так было у меня с Винисиусом Жуниором. После финального свистка ты демонстрируешь сопернику уважение, но во время матча это настоящая рубка», — цитирует пресс-служба УЕФА Уокера.

Матч «Манчестер Сити» — «Реал» состоитя в среду, 17 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени. Первая встреча завершилась ничьей — 1:1.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2037800--man-city-vs-real-madrid/
Винисиус Жуниор
Кайл Уокер
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ФК Манчестер Сити
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