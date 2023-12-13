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«Реал» одержал волевую победу над «Унионом»

Сергей Разин
корреспондент
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12 декабря. «Реал» обыграл «Унион».
Фото Global Look Press

«Реал» в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов обыграл «Унион» со счетом 3:2.

В составе мадридцев дубль оформил Хоселу, еще один гол забил Дани Себальос, Лука Модрич не реализовал пенальти на 45-й минуте. У берлинцев отличились Кевин Фолланд и Алекс Крал. При этом «Унион» открыл счет на 45+1-й минуте.

В другом матче группы C «Наполи» обыграл «Брагу» — 2:0. Отличились Виктор Осимхен и Сердар Саатчи, который забил в свои ворота.

«Реал» с 18 очками занял первое место в группе C, «Наполи» с 10 очками — на второй строчке, «Брага» с 4 очками — на третьей, «Унион» с 2 очками замкнул таблицу.

Лига чемпионов. Группа C
12 дек, 23:00. Olympiastadion (Берлин)
Унион Б
2:3
Реал
Лига чемпионов. Группа C
12 дек, 23:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
2:0
Брага

Лига чемпионов УЕФА
ФК Брага
ФК Наполи
ФК Реал
ФК Унион Берлин
3
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