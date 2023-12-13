«Реал» одержал волевую победу над «Унионом»

«Реал» в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов обыграл «Унион» со счетом 3:2.

В составе мадридцев дубль оформил Хоселу, еще один гол забил Дани Себальос, Лука Модрич не реализовал пенальти на 45-й минуте. У берлинцев отличились Кевин Фолланд и Алекс Крал. При этом «Унион» открыл счет на 45+1-й минуте.

В другом матче группы C «Наполи» обыграл «Брагу» — 2:0. Отличились Виктор Осимхен и Сердар Саатчи, который забил в свои ворота.

«Реал» с 18 очками занял первое место в группе C, «Наполи» с 10 очками — на второй строчке, «Брага» с 4 очками — на третьей, «Унион» с 2 очками замкнул таблицу.