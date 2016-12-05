17:24 5 декабря | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Унаи Эмери: "Тиагу Силва, Тиагу Мотта и Матюиди лучше всех доносят мои пожелания"

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Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Лудогорца" отметил важность лидеров команды Тиагу Силвы, Тиагу Мотты и Блэза Матюиди. Встреча пройдет завтра в Париже и начнется в 22.45 по московскому времени.

Тиагу Силва, Тиагу Мотта и Блэз Матюиди – очень хорошие капитаны, – приводит официальный сайт УЕФА слова Эмери. – Они очень важны для клуба, для меня как для тренера и для других игроков. Остальные футболисты тоже важны, но эти трое лучше всех доносят мои пожелания.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 6-й тур
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