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Морьентес: «Ливерпуль» — худший соперник для «Реала» в финале Лиги чемпионов»

Морьентес назвал «Ливерпуль» худшим соперником для «Реала» в финале Лиги чемпионов
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший нападающий «Реала» и «Ливерпуля» Фернандо Морьентес поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов сезона-2021/22.

«Когда начался турнир, я сказал, что «Ливерпуль» — единственная команда, которую я бы не хотел видеть в матче с «Реалом», — приводит слова Морьентеса AS. — Теперь этой встречи не избежать. «Ливерпуль» — худший соперник для «Реала» в финале Лиги чемпионов. На мой взгляд, они сильнее, чем «Бавария», «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

Нападающий отметил, что у «Ливерпуля» очень быстрые игроки в атаке.

«Раньше нужно было быть осторожным с Салахом, Фирмино и Мане, а теперь еще есть Жота и Диас. Пять нападающих. У «Ливерпуля» хорошая атака, но их шансы выиграть — 50 процентов. Даю им ни больше, ни меньше», — сказал он.

Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится 28 мая. Матч пройдет на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://as.com/futbol/2022/05/14/champions/1652497400_164150.html

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 3
Динамо 3
Матч завершен

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси 5
Ливерпуль 6
Матч завершен (ПЕН)

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
Фернандо Морьентес
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Реал
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