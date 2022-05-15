Бывший нападающий «Реала» и «Ливерпуля» Фернандо Морьентес поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов сезона-2021/22.

«Когда начался турнир, я сказал, что «Ливерпуль» — единственная команда, которую я бы не хотел видеть в матче с «Реалом», — приводит слова Морьентеса AS. — Теперь этой встречи не избежать. «Ливерпуль» — худший соперник для «Реала» в финале Лиги чемпионов. На мой взгляд, они сильнее, чем «Бавария», «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

Нападающий отметил, что у «Ливерпуля» очень быстрые игроки в атаке.

«Раньше нужно было быть осторожным с Салахом, Фирмино и Мане, а теперь еще есть Жота и Диас. Пять нападающих. У «Ливерпуля» хорошая атака, но их шансы выиграть — 50 процентов. Даю им ни больше, ни меньше», — сказал он.

Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится 28 мая. Матч пройдет на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция) и начнется в 22.00 по московскому времени.