УЕФА поздравил Шатова с днем рождения и вспомнил его гол "Валенсии"

УЕФА в официальном Twitter на русском языке поздравил с днем рождения полузащитника "Зенита" Олега Шатова. Хавбеку сегодня исполнилось 29 лет. УЕФА вспомнил его гол в ворота "Валенсии" в матче группового турнира Лиги чемпионов-2015/16.

Шатов открыл счет в той игре на 15-й минуте, "Зенит" выиграл 2:0.