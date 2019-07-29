УЕФА поздравил Шатова с днем рождения и вспомнил его гол "Валенсии"

УЕФА в официальном Twitter на русском языке поздравил с днем рождения полузащитника "Зенита" Олега Шатова. Хавбеку сегодня исполнилось 29 лет. УЕФА вспомнил его гол в ворота "Валенсии" в матче группового турнира Лиги чемпионов-2015/16.
Шатов открыл счет в той игре на 15-й минуте, "Зенит" выиграл 2:0.
🎂 Поздравляем с 29-летием полузащитника @zenit_spb Олега Шатова и вспоминаем его гол в матче #ЛигаЧемпионов с "Валенсией" 💥 pic.twitter.com/j904Kl6ndY— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) July 29, 2019
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