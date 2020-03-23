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УЕФА объявил о переносе финалов еврокубков

20:54
Олимпийский стадион в Стамбуле. Фото Hurriyet
Олимпийский стадион в Стамбуле. Фото Hurriyet
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УЕФА официально объявил о переносе финальных матчей еврокубков. Из-за пандемии коронавируса переносятся финалы мужских Лиги чемпионов и Лиги Европы и женской Лиги чемпионов.

Финал Лиги чемпионов должен был состояться в Стамбуле 30 мая, финал Лиги Европы был намечен на 27 мая (Гданьск). Финал женской Лиги чемпионов планировалось провести в Вене 24 мая.

Официально новые даты турниров еще не объявлены. Рабочая группа во главе с президентом УЕФА Александером Чеферином рассмотрит различные варианты, исходя из развития ситуации.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 350 536 человек. Умерших — 15 328, выздоровевших — 100 182. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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