УЕФА объявил о переносе финалов еврокубков

УЕФА официально объявил о переносе финальных матчей еврокубков. Из-за пандемии коронавируса переносятся финалы мужских Лиги чемпионов и Лиги Европы и женской Лиги чемпионов.

Финал Лиги чемпионов должен был состояться в Стамбуле 30 мая, финал Лиги Европы был намечен на 27 мая (Гданьск). Финал женской Лиги чемпионов планировалось провести в Вене 24 мая.

Официально новые даты турниров еще не объявлены. Рабочая группа во главе с президентом УЕФА Александером Чеферином рассмотрит различные варианты, исходя из развития ситуации.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 350 536 человек. Умерших — 15 328, выздоровевших — 100 182. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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