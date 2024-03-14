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14 марта, 02:21

Облак, Санчо, Кубарси и Райя претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов.

Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. 12 и 13 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала.

На почетное звание претендуют Давид Райя («Арсенал»), Пау Кубарси («Барселона»), Ян Облак («Атлетико») и Джейдон Санчо («Боруссия»).

На этой неделе «Арсенал» в серии пенальти выиграл у «Порту» (2:0, пен. — 4:2), «Барселона» победила «Наполи» (3:1), «Атлетико» по пенальти переиграл «Интер» (2:1, пен. — 4:2), а дортмундская «Боруссия» выиграла у ПСВ (1:0).

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Джейдон Санчо
Ян Облак
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
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