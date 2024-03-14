Голы Ди Марко, Санчо и Троссара претендуют на звание лучшего за неделю в Лиге чемпионов
Пресс-служба УЕФА объявила старт голосования на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов. 12 и 13 марта состоялись заключительные ответные матчи 1/8 финала.
В число номинантов вошли мячи, забитые Леандро Троссаром («Арсенал»), Робертом Левандовски («Барселона»), Федерико Ди Марко («Интер») и Джейдоном Санчо («Боруссия Д»).
Лучший гол недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
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