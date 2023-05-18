Оуэн — о победе «Сити» над «Реалом»: «У меня перехватило дыхание»

Экс-нападающий сборной Англии Майкл Оуэн прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Реалом» (4:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Это было безжалостно — и нужно учитывать уровень соперников и стадию соревнования. Было невероятно смотреть на это. У меня перехватило дыхание», — цитирует пресс-служба УЕФА Оуэна.

«Манчестер Сити» сыграет в финале Лиги чемпионов против «Интера». Финальный матч пройдет в Стамбуле 10 июня.