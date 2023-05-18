Голы Мартинеса, Силвы и Альвареса претендуют на звание лучшего за неделю в Лиге чемпионов
Пресс-служба УЕФА объявила старт голосования на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов.
В число номинантов вошли мячи, забитые Лаутаро Мартинесом («Интер»), Бернарду Силвой («Манчестер Сити») и Хулианом Альваресом («Манчестер Сити»).
На этой неделе состоялись ответные матчи 1/2 финала Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» разгромил «Реал» (4:0), а «Интер» победил «Милан» (1:0).
Лучший гол недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
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