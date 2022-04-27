УЕФА может ввести «Финал четырех» в Лиге чемпионов

УЕФА может изменить формат плей-офф Лиги чемпионов, сообщает The Times.

По информации источника, в организации рассматривают возможность убрать двухматчевые противостояния в полуфиналах. Вместо этого планируется сделать «Финал четырех»: число матчей в полуфиналах будет сокращено до одного. При этом предлагается проводить полуфиналы и финал за одну неделю в одном городе.

Инициатором идеи об изменении формата плей-офф является Европейская ассоциация клубов (ECA).

Изменения в формате плей-офф могут быть введены с сезона-2024/25, когда турнир будет проходить по новой схеме, а число участников турнира увеличится до 36 клубов.