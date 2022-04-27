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27 апреля, 23:59

УЕФА может ввести «Финал четырех» в Лиге чемпионов

УЕФА может изменить формат полуфиналов и финала Лиги чемпионов
Иван Торопцев
Корреспондент
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УЕФА может изменить формат плей-офф Лиги чемпионов, сообщает The Times.

По информации источника, в организации рассматривают возможность убрать двухматчевые противостояния в полуфиналах. Вместо этого планируется сделать «Финал четырех»: число матчей в полуфиналах будет сокращено до одного. При этом предлагается проводить полуфиналы и финал за одну неделю в одном городе.

Инициатором идеи об изменении формата плей-офф является Европейская ассоциация клубов (ECA).

Изменения в формате плей-офф могут быть введены с сезона-2024/25, когда турнир будет проходить по новой схеме, а число участников турнира увеличится до 36 клубов.

Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/champions-league-two-legged-semi-finals-set-to-be-scrapped-5q8xbglq0
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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