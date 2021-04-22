Гендиректор «Динамо» рассказал, чем реформа Лиги чемпионов выгодна России

Новый генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в интервью «СЭ» прокомментировал идею реформы Лиги чемпионов и объяснил, как это скажется на российских клубах.

— Недавно в эфире «Матч ТВ» вы сказали, что с реформой Лиги чемпионов Россия ничего не потеряет, а только приобретет. У всех было другое представление, мол, это будет удар для России.

— Если и говорить о каких-то ухудшениях от изменений формата еврокубков для нашей страны, то эти решения были приняты раньше: это изменение квот доступа в Лигу Чемпионов с 2018 года и выделение Лиги Конференций из Лиги Европы с этого года. Что касается проекта реформы Лиги чемпионов с 2024 года, а это и был контекст обсуждения, то там сейчас не предусмотрены изменения для доступа в Лигу Чемпионов команд от шестой до тринадцатой ассоциации в рейтинге. Ухудшение нашего положения связано не с этой реформой, а с тем, что российские клубы последние годы выступают неудачно, и рейтинг падает. Если раньше мы были шестыми в клубном рейтинге, то сейчас уже восьмые и возможно последующее снижение. При этом, например, для клубов пятой ассоциации с 2024 года предусмотрены значительные преимущества. На данный момент — это Франция, но если российские клубы будут сверхуспешно выступать и мы станем пятыми, то сможем воспользоваться этими бонусами. Важно также, что по утвержденному проекту в групповой стадии Лиге Чемпионов значительно возрастет количество топовых игровых дней (с шести до десяти, плюс ещё две игры на вылет). А это не только спортивный опыт на международном уровне, но и дополнительный доход от УЕФА, билетная выручка и т.д.

(Константин Алексеев)

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