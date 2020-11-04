Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился с «СЭ» мнением о матче группового турнира Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:1). Также он отметил, что у красно-зеленых остаются шансы на выход в плей-офф.

— Ребята молодцы, выкладываются в играх с топ-клубами, — заявил Булыкин «СЭ». — Сегодня хорошо двигались, держали всю игру в напряжении. Против «Баварии», конечно, было больше нереализованных моментов, но сегодня набрались опыта и заработали очко в копилку «Локомотива». Да, помимо пенальти шансов было немного — были полумоменты, был выход Зе Луиша. Конечно, можно было по-другому распорядиться своими возможностями, но у «Атлетико» серьезная защита.

— После таких матчей с топ-клубами надежды на евровесну выглядят реальными?

— В прошлом году и с «Ювентусом» были хорошие игры, но не получилось ничего. Есть все шансы на евровесну. Но не стоит забывать и про чемпионат, нельзя выпадать из обоймы. (Константин Колмаков)