Трогательное обращение Клоппа в адрес болельщика, заболевшего раком. Видео

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп за час до вылета в Мадрид на финал Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" записал слова поддержки болельщику, который должен был лететь на финал, но не смог этого сделать. У фаната за день до вылета обнаружили рак.

Стоит отметить, что Клопп не сдлела запись публичной. Его обращение выложила в соцсети жена заболевшего болельщика, которого зовут Дэйв.

- Привет, Дэйв. Я нахожусь в Ливерпуле за час до вылета в Мадрид. Я узнал о твоей истории, - сказал Клопп. - Это очень тяжело для меня и, конечно, еще тяжелее для тебя. Но я слышал, что ты невероятный боец. Мы думаем о тебе, ты находишься вместе с нами. Об этом я тебе и хочу сказать.

Есть вещи важнее футбола. Речь идет о самой жизни. Единственное, что мы стараемся сделать, это дать людям немного надежды, немного удовольствия, хорошие моменты, которые мы делим с болельщиками со времени моего прихода в "Ливерпуль". Это и делает нас друзьями. От всего сердца желаю тебе всего самого лучшего. Увидимся.