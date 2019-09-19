«Три гола на выезде — отличная ночная работа». Защитник «МанСити» Уокер — о разгроме «Шахтера» в Харькове
12:22
Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер опубликовал в Twitter пост, посвященный матчу 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов своей команды с «Шахтером» (3:0). Встреча проходила в Харькове.
— Идеальное начало! — написал Уокер. — С чистого листа три гола на выезде. Отличная ночная работа.
Perfect start! Clean sheet and three goals away from home. Great night's work pic.twitter.com/IRFNvqbUSa— Kyle Walker (@kylewalker2) September 18, 2019
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