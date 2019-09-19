Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Три гола на выезде — отличная ночная работа». Защитник «МанСити» Уокер — о разгроме «Шахтера» в Харькове

12:22
Теги:

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер опубликовал в Twitter пост, посвященный матчу 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов своей команды с «Шахтером» (3:0). Встреча проходила в Харькове.

— Идеальное начало! — написал Уокер. — С чистого листа три гола на выезде. Отличная ночная работа.

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 5730
Все опросы
Кто выиграет Лигу чемпионов-2019/2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир