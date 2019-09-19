Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер опубликовал в Twitter пост, посвященный матчу 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов своей команды с «Шахтером» (3:0). Встреча проходила в Харькове.

— Идеальное начало! — написал Уокер. — С чистого листа три гола на выезде. Отличная ночная работа.

Perfect start! Clean sheet and three goals away from home. Great night's work pic.twitter.com/IRFNvqbUSa — Kyle Walker (@kylewalker2) September 18, 2019

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