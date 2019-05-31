07:12 | Футбол — Лига чемпионов

Трент Александр-Арнолд: "И "Тоттенхэм", и "Ливерпуль" делали невероятные камбэки. Получится хороший матч"

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Защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнолд перед финалом Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" отметил, что игра будет интересной. По его словам, победы над "шпорами" по ходу сезона дают его команде уверенность.

- Хорошо, что две английские команды играют в финале Лиги чемпионов, - цитирует пресс-служба УЕФА Александра-Арнолда. - Мы знаем друг друга, мы их дважды победили в этом сезоне, это дает нам определенную уверенность. И у них, и у нас есть уверенность от последних матчей в Лиге чемпионов. И они, и мы делали невероятные камбэки. Поэтому я не сомневаюсь, что получится хороший матч.

"Тоттенхэм" - "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Финал "Ливерпуль" - "Тоттенхэм"
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