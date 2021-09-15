Тренер «Шахтера» Де Дзерби отказался отвечать, мог ли он возглавить «Спартак»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение от «Шерифа» (0:2) в матче Лиги чемпионов.

— Команда уже понимает ваш футбол? Создаётся впечатление, сто футболисты не до конца понимают, как играть.

— Думаю, что команда понимает, что я требую от них. Пока не все получается идеально. Это тоже нормально, что так происходит в начале сезона.

На вопрос, мог ли бы возглавить этим летом «Спартак», отказался отвечать. Сегодня красно-белые уступили «Легии» (0:1) в матче Лиги Европы.