Тренер «Шахтера» Де Дзерби отказался отвечать, мог ли он возглавить «Спартак»
22:31
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение от «Шерифа» (0:2) в матче Лиги чемпионов.
— Команда уже понимает ваш футбол? Создаётся впечатление, сто футболисты не до конца понимают, как играть.
— Думаю, что команда понимает, что я требую от них. Пока не все получается идеально. Это тоже нормально, что так происходит в начале сезона.
На вопрос, мог ли бы возглавить этим летом «Спартак», отказался отвечать. Сегодня красно-белые уступили «Легии» (0:1) в матче Лиги Европы.
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