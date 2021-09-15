Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов пропустил в 27-м матче основного раунда Лиги чемпионов (без учета отборочного турнира) подряд. Его команда уступила «Шерифу» со счетом 0:2.

В последний раз Пятов не пропускал в ЛЧ в сезоне-2014/15. Тогда донецкий клуб дома в 1/8 финала сыграл вничью с «Баварией» (0:0).

Антирекорд по количеству матчей с пропущенными мячами в основном раунде Лиги чемпионов принадлежит вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву. Он пропускал в 39 матчах кряду.