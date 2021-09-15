Вратарь «Шахтера» Пятов пропустил в 27-м матче Лиги чемпионов подряд. Антирекорд Акинфеева — 39 матчей
22:24
Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов пропустил в 27-м матче основного раунда Лиги чемпионов (без учета отборочного турнира) подряд. Его команда уступила «Шерифу» со счетом 0:2.
В последний раз Пятов не пропускал в ЛЧ в сезоне-2014/15. Тогда донецкий клуб дома в 1/8 финала сыграл вничью с «Баварией» (0:0).
Антирекорд по количеству матчей с пропущенными мячами в основном раунде Лиги чемпионов принадлежит вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву. Он пропускал в 39 матчах кряду.
Читайте также
Экс-игроки «Тамбова» и «Нижнего Новгорода» разорвали «Шахтер»! «Шериф» начал Лигу чемпионов с победы
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю