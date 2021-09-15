Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Вратарь «Шахтера» Пятов пропустил в 27-м матче Лиги чемпионов подряд. Антирекорд Акинфеева — 39 матчей

22:24
Андрей Пятов. Фото AFP
Андрей Пятов. Фото AFP
Теги:

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов пропустил в 27-м матче основного раунда Лиги чемпионов (без учета отборочного турнира) подряд. Его команда уступила «Шерифу» со счетом 0:2.

В последний раз Пятов не пропускал в ЛЧ в сезоне-2014/15. Тогда донецкий клуб дома в 1/8 финала сыграл вничью с «Баварией» (0:0).

Антирекорд по количеству матчей с пропущенными мячами в основном раунде Лиги чемпионов принадлежит вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву. Он пропускал в 39 матчах кряду.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Экс-игроки «Тамбова» и «Нижнего Новгорода» разорвали «Шахтер»! «Шериф» начал Лигу чемпионов с победы
Звезды с волчанкой — кто борется с болезнью?
Врачи назвали особенности кашля при COVID-19
"Легия" пошутила над "Спартаком" после победы в Москве
«Спартак» — лучшая команда Европы». Историческая осень красно-белых в Лиге чемпионов
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры