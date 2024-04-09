Тренер «Боруссии» Терзич: «Атлетико» создал новое искусство обороны. Но я уверен, мы сможем добиться успеха»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался о предстоящем матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».

Первая игра между командами состоится 10 апреля в Мадриде. Начало — в 22.00 мск. Главным арбитром встречи был назначен итальянец Марко Гуида.

«Я думаю, «Атлетико» создал новое искусство обороны. Они делают это очень хорошо. Мы готовились к этим 180 минутам с «Атлетико» еще с последней игры в бундеслиге. На их стадионе будет непросто любой команде мира. Но я уверен, мы сможем добиться успеха», — цитирует Терзича Mundo Deportivo.

В 1/8 финала ЛЧ дортмундский клуб по сумме двух матчей прошел ПСВ (1:1, 2:0), а команда из Мадрида оказалась сильнее «Интера» (0:1, 2:1 — 3:2 пен.).