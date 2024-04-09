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Сегодня, 23:05

Анчелотти стал первым тренером, который провел 200 матчей в Лиге чемпионов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Карло Анчелотти.
Фото Reuters

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» стал для главного тренера мадридцев Карло Анчелотти 200-м на турнире.

64-летний итальянец стал первым тренером в истории, которому удалось провести такое количество матчей в Лиге чемпионов. Второй показатель у экс-наставника «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона (190). Тренер «Арсенала» Арсен Венгер замыкает тройку (184).

После первого тайма счет в игре 1/4 финала Лиги чемпионов 2:1 в пользу «Реала».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матчей вторника в ЛЧ.

Лига чемпионов. 1/4 финала
09 апр, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Манчестер Сити
Карло Анчелотти
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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