Анчелотти стал первым тренером, который провел 200 матчей в Лиге чемпионов

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» стал для главного тренера мадридцев Карло Анчелотти 200-м на турнире.

64-летний итальянец стал первым тренером в истории, которому удалось провести такое количество матчей в Лиге чемпионов. Второй показатель у экс-наставника «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона (190). Тренер «Арсенала» Арсен Венгер замыкает тройку (184).

После первого тайма счет в игре 1/4 финала Лиги чемпионов 2:1 в пользу «Реала».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матчей вторника в ЛЧ.