Тухель — об втором матче с «Арсеналом»: «Бавария» готова выложиться на максимум»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился ожиданиями от второго матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом».

«У нас есть всего одна игра, чтобы сделать следующий важный шаг в Лиге чемпионов. Мы готовы выложиться на все максимум. В этом турнире идет ожесточенная борьба», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

Матч состоится 17 апреля в Мюнхене. Начало — в 22.00 мск. Первая игра закончилась со счетом 2:2. В составе «Баварии» голами отличились Серж Гнабри и Гарри Кейн. У «Арсенала» мячи забили Леандро Троссар и Букайо Сака.