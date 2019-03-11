Томас Тухель: "Вылет "ПСЖ" из Лиги чемпионов - это несчастный случай"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель считает, что вылет команды из Лиги чемпионов – несчастный случай. Парижане выиграли в первом матче 1/8 финала у "Манчестер Юнайтед" на выезде со счетом 2:0, а потом проиграли дома – 1:3.

– Анализировать второй матч сложно, это был несчастный случай, – цитирует AFP Тухеля. – Я знаю, что люди говорят: слишком много несчастных случаев в последние голы. Но со мной и моей командой это было впервые. Это был несчастный случай, потому что нет объяснения. Мы контролировали матч, но совершили две невероятные индивидуальные ошибки. Рефери тоже ошибся, использовав ВАР.

Да, мы играли с напряжением. Но это нормально в такой ситуации. Мы хорошо отреагировали после пропущенного мяча. Не нужно делать рано больших выводов. Иногда нужно признать, что был несчастный случай.