Томас Дилэйни: "Тотенхэм" похож на "Боруссию"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Томас Дилэйни - о матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом".

- Мы относимся к "Тоттенхэму" с большим уважением. Мы знаем его сильные стороны и насколько он силен. Эта команда похожа на нас, она любит быстро направить мяч в атаку, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Возможно, в плане развития эта команда находится на более продвинутой стадии, нежели мы. У нее футболисты вместе играют годами, но мы уверены в себе. Ни о какой мести речи не идет. Мы настроены оптимистично и хотим пройти в следующий раунд.

Матч "Тоттенхэм" - "Боруссия" состоится 13 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени.

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